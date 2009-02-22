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Футбол
Материалы
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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Плашил 2
Шоджаеи 35
2:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
22 февр. 2009, 19:00 МСК
22.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Кручага
Сезар Кручага
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
2'
2'
87
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
35'
35'
73
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
90
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Фланьо
Хавьер Фланьо
0
Дельпорте
Людовик Дельпорте
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
0
Идальго
Антонио Идальго
0
Дади
Дади
0
Сола
Кике Сола
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Паласиос
Сезар Паласиос
46
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Димас
Дельгадо Димас
46
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
69
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Борис
Серхио Борис
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
Гуайре
Антонио Гуайре
0
Гоириа
Асьер Гоириа
0
Брит
Горка Брит