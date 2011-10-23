Матч завершен
Осасуна
Памплона
Гарсия 18
Нино 27
Некунам 30
3:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
23 окт. 2011, 19:00 МСК
23.10.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Райтала
Юкка Райтала
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
30'
30'
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
72
0
Гарсия
Рауль Гарсия
18'
18'
90
0
Нино
Нино
27'
27'
86
0
Бальде
Ибрахима Бальде
79
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сола
Кике Сола
0
Лекич
Деян Лекич
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
46
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Матеос
Давид Матеос
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
67
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
53
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти