Оренбург - Шинник: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:0

Оренбург - Шинник: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 15:00 МСК
24.09.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
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Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Шинник
1
Оренбург
4
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 17:00
Оренбург
3 : 0
Шинник
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 17:00
Оренбург
3
Шинник
0
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 14:00
Шинник
0 : 0
Оренбург
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 14:00
Шинник
0
Оренбург
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Оренбург
1 : 0
Шинник
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Оренбург
1
Шинник
0
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
Шинник
0 : 1
Оренбург
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
Шинник
0
Оренбург
1
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 16:00
Оренбург
2
Шинник
0
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 13:00
Оренбург
1 : 1
Шинник
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 13:00
Оренбург
1
Шинник
1
27.07.2014 27 июля 2014 вс 17:30
Шинник
0 : 1
Оренбург
27.07.2014 27 июля 2014 вс 17:30
Шинник
0
Оренбург
1
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 17:30
Шинник
0 : 1
Оренбург
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 17:30
Шинник
0
Оренбург
1
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 16:00
Оренбург
2
Шинник
0
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 14:00
Оренбург
1 : 2
Шинник
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 14:00
Оренбург
1
Шинник
2
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:30
Шинник
2 : 1
Оренбург
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:30
Шинник
2
Оренбург
1