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Оренбург VS Шинник
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Оренбург - Шинник: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:0
Оренбург - Шинник: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 15 тур
ФНЛ,
Россия
24 сент. 2017, 15:00 МСК
24.09.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Шинник
1 : 4
Оренбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Шинник
1
Оренбург
4
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
17:00
Оренбург
3 : 0
Шинник
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
17:00
Оренбург
3
Шинник
0
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
14:00
Шинник
0 : 0
Оренбург
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
14:00
Шинник
0
Оренбург
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Оренбург
1 : 0
Шинник
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Оренбург
1
Шинник
0
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Шинник
0 : 1
Оренбург
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Шинник
0
Оренбург
1
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:00
Оренбург
2
Шинник
0
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
13:00
Оренбург
1 : 1
Шинник
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
13:00
Оренбург
1
Шинник
1
27.07.2014
27 июля 2014
вс
17:30
Шинник
0 : 1
Оренбург
27.07.2014
27 июля 2014
вс
17:30
Шинник
0
Оренбург
1
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
17:30
Шинник
0 : 1
Оренбург
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
17:30
Шинник
0
Оренбург
1
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
16:00
Оренбург
2
Шинник
0
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
14:00
Оренбург
1 : 2
Шинник
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
14:00
Оренбург
1
Шинник
2
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
Шинник
2 : 1
Оренбург
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
Шинник
2
Оренбург
1