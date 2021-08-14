Оренбург - Велес: 14 августа 2021 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Велес: 14 августа 2021 смотреть онлайн

Велес
Москва
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
14 авг. 2021, -:- МСК
14.08.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк

Прошлые матчи

28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3
Велес
0
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Велес
1 : 1
Оренбург
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Велес
1
Оренбург
1