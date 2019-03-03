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Евро-2020
Легкая атлетика
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Нижний Новгород VS Сочи
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Нижний Новгород - Сочи: 03 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Нижний Новгород - Сочи: 03 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 25 тур
ФНЛ,
25 тур
Россия
3 марта 2019, 14:00 МСК
3.03.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
Нижний Новгород
0 : 0
Сочи
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
Нижний Новгород
0
Сочи
0
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Нижний Новгород
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
Сочи
0
Нижний Новгород
1
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2
Сочи
2
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3
Нижний Новгород
1
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