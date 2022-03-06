Нефтехимик - Оренбург: 06 марта 2022 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
-:-

Нефтехимик - Оренбург: 06 марта 2022 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
6 марта 2022, -:- МСК
6.03.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка

Прошлые матчи

15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Оренбург
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Нефтехимик
1
Оренбург
2
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 16:00
Оренбург
1 : 0
Нефтехимик
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 16:00
Оренбург
1
Нефтехимик
0
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
Нефтехимик
0 : 3
Оренбург
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
Нефтехимик
0
Оренбург
3
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 16:00
Нефтехимик
0 : 1
Оренбург
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 16:00
Нефтехимик
0
Оренбург
1
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 15:00
Оренбург
1 : 1
Нефтехимик
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 15:00
Оренбург
1
Нефтехимик
1
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Нефтехимик
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 14:00
Оренбург
3
Нефтехимик
0