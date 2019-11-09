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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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ЧГК
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Онисиво 81
Бросински 90
2:3
Матч завершен
Унион
Берлин
Ингвартсен 30
Андерссон 45
Андерссон 51
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
9 нояб. 2019, 17:30 МСК
9.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
18
Бросински
Даниель Бросински
90'
90'
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
61
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
52
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
77
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
34
Баку
Боте Баку
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
6
Латца
Данни Латца
10
Максим
Александру Максим
14
Кунде
Пьер Кунде
35
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Онисиво
Карим Онисиво
81'
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
3
Суботич
Невен Суботич
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
9
Полтер
Себастьян Полтер
76
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
30'
30'
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
45'
51'
45', 51'
88
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
31
Шлоттербек
Кевен Шлоттербек
32
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
14
Райхель
Кен Райхель
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
11
Уджа
Энтони Уджа
27
Бекер
Шеральдо Бекер
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер