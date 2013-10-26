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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Оказаки 8
Оказаки 68
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
26 окт. 2013, 16:30 МСК
26.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
46
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
74
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Паркер
Шоун Паркер
59
0
Оказаки
Синджи Оказаки
8'
68'
8', 68'
90
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Белл
Штефан Белл
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Эде
Чинеду Эде
0
Гайс
Йоханнес Гайс
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Шахин
Дани Шахин
Айнтрахт
мин
0
Пертель
Тимо Пертель
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
81
0
Беллараби
Карим Беллараби
60
0
Адеми
Орхан Адеми
46
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Крац
Кевин Крац
0
Корте
Джанлука Корте
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Кумбела
Доми Кумбела
0
Круппке
Деннис Круппке