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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Кумбела 19
Нильсен 45
Кумбела 77
3:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 21
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
25 марта 2014, 22:00 МСК
25.03.2014, 22:00 МСК
вторник
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
39
0
Вранчич
Дамир Вранчич
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
19'
77'
19', 77'
88
0
Нильсен
Хавард Нильсен
45'
45'
90
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Доган
Дениз Доган
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Крац
Кевин Крац
0
Адеми
Орхан Адеми
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Кох
Юлиан Кох
75
0
Диас
Жуниор Диас
70
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
56
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
21'
21'
90
0
Малли
Юнус Малли
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Гайс
Йоханнес Гайс
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Неделев
Тодор Неделев
0
Оказаки
Синджи Оказаки
0
Полтер
Себастьян Полтер