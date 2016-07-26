Матч завершен
Лудогорец
Разград
Кафу 43
Стекеленбург 48
Кешеру 76
2:2
прошлый матч 4 : 2
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Канга 67
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2016, 21:00 МСК
26.07.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
Лудогорец
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
48'
48'
90
-
Кафу
Джонатан Кафу
43'
43'
90
27
Моци
Козмин Моци
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
Запасные
30
Препелицэ
Андрей Препелицэ
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
76'
Црвена Звезда
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
8
Канга
Каку Гуелор Канга
67'
67'
90
Запасные
7
Руис
Джон Хайро Руис