Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Стекеленбург 17
Стекеленбург 40
Стекеленбург 92
Стекеленбург 97
2:4
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Кафу 24
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2016, 21:30 МСК
2.08.2016, 21:30 МСК
вторник
Составы
Црвена Звезда
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
17'
40'
92'
97'
17', 40', 92', 97'
90
8
Канга
Каку Гуелор Канга
90
Запасные
7
Руис
Джон Хайро Руис
Лудогорец
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Стоянов
Владислав Стоянов
90
-
Кафу
Джонатан Кафу
24'
24'
90
27
Моци
Козмин Моци
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
90