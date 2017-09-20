Кубань (ЛФЛ) - Спартак: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:2

Кубань (ЛФЛ) - Спартак: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 45
Промес 52
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
20 сент. 2017, 19:00 МСК
20.09.2017, 19:00 МСК
среда
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
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Матч окончен 0:2
Замена
Юрий Завезен
Ильмир Нурисов
85'
Желтая карточка
Юрий Завезен
84'
82'
Замена
Квинси Промес
Зелимхан Бакаев
73'
Замена
Фернандо
Ивелин Попов
65'
Замена
Луис Адриано
Педро Роша
Замена
Владимир Обухов
Никита Маляров
64'
52'
ГОЛ! 0:2
Квинси Промес
Желтая карточка
Николай Марков
50'
Конец первого тайма (0:1)
45'
ГОЛ! 0:1
Квинси Промес
Начало матча

Прошлые матчи

20.09.2017 20 сент. 2017 ср 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Спартак
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Спартак
2
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:30
Спартак
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:30
Спартак
2
Кубань (ЛФЛ)
2
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 20:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Спартак
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 20:30
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак
0
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Спартак
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Спартак
0
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:00
Спартак
1
Кубань (ЛФЛ)
1
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
Спартак
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3
Спартак
3
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 19:30
Спартак
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 19:30
Спартак
0
Кубань (ЛФЛ)
2
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 19:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 19:30
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак
2
31.03.2013 31 марта 2013 вс 19:15
Спартак
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
31.03.2013 31 марта 2013 вс 19:15
Спартак
2
Кубань (ЛФЛ)
2
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:00
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак
2
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 17:45
Спартак
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 17:45
Спартак
2
Кубань (ЛФЛ)
0
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 16:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Спартак
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 16:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак
1
30.07.2011 30 июля 2011 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2011 30 июля 2011 сб 19:00
Спартак
1
Кубань (ЛФЛ)
1
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 19:45
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Спартак
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 19:45
Кубань (ЛФЛ)
3
Спартак
1
01.08.2009 01 авг. 2009 сб 15:00
Спартак
4 : 0
Кубань (ЛФЛ)
01.08.2009 01 авг. 2009 сб 15:00
Спартак
4
Кубань (ЛФЛ)
0
21.03.2009 21 марта 2009 сб 14:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Спартак
21.03.2009 21 марта 2009 сб 14:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак
0
19.08.2007 19 авг. 2007 вс 16:00
Спартак
4 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.08.2007 19 авг. 2007 вс 16:00
Спартак
4
Кубань (ЛФЛ)
0
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Спартак
29.04.2007 29 апр. 2007 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0
Спартак
0
03.08.2004 03 авг. 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Спартак
03.08.2004 03 авг. 2004 вт 23:00
Кубань (ЛФЛ)
1
Спартак
2
06.07.2004 06 июля 2004 вт 23:00
Спартак
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
06.07.2004 06 июля 2004 вт 23:00
Спартак
1
Кубань (ЛФЛ)
1

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