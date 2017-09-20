Кубань (ЛФЛ)

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|Запасные
|
79
Москаленко
Николай Москаленко
-
|
5
Гапон
Евгений Гапон
-
|
84
Клещенко
Александр Клещенко
-
|
81
Сидоров
Максим Сидоров
-
|
10
Маляров
Никита Маляров
26
|
96
Каусаров
Руслан Каусаров
-
|
88
Нурисов
Ильмир Нурисов
5
|Главный тренер
|
Евгений Калешин
|Главный тренер
|
Массимо Каррера
События
Матч окончен 0:2
Замена
85'
Желтая карточка
84'
82'
Замена
73'
Замена
65'
Замена
Замена
64'
52'
ГОЛ! 0:2
Желтая карточка
50'
Конец первого тайма (0:1)
45'
ГОЛ! 0:1
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