Кельн - Гамбург: 06 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кельн
Кельн
Мохамад 31
Новакович 75
Чихи 88
3:3

Кельн - Гамбург: 06 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Янсен 2
Петрич 36
Петрич 50
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
6 февр. 2010, 17:30 МСК
6.02.2010, 17:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Кельн
мин
0
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
0
Воме
Пьер Воме
90
0
Мохамад
Юссеф Мохамад
31'
31'
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пети
Пети
90
0
Пеццони
Кевин Пеццони
90
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
89
0
Чихи
Адиль Чихи
88'
88'
90
0
Тошич
Зоран Тошич
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
75'
75'
90
Запасные
0
Кесслер
Томас Кесслер
-
0
Бросински
Даниель Бросински
1
0
МакКенна
Кевин МакКенна
-
0
Шорх
Кристофер Шорх
0
0
Ялчин
Танер Ялчин
-
0
Матушик
Адам Матушик
-
0
Зилински
Себастьян Зилински
-
Гамбург
мин
0
Рост
Франк Рост
90
0
Матейсен
Йорис Матейсен
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Демель
Ги Демель
90
0
Янсен
Марсель Янсен
2'
2'
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Петрич
Младен Петрич
36'
50'
36'
50'
90
0
Берг
Маркус Берг
80
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
-
0
Деттманн
Хэнрик Деттманн
-
0
Теше
Роберт Теше
0
0
Троховски
Петр Троховски
10
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
0
Торун
Тунай Торун
-
0
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
0

События

Матч окончен 3:3
90'
Замена
Роберт Теше
Эльеро Элиа
90'
Замена
Рууд ван Нистелрой
Младен Петрич
Замена
Кристофер Шорх
Зоран Тошич
90'
Замена
Даниель Бросински
Себастьян Фрайс
89'
ГОЛ! 3:3
Адиль Чихи
88'
80'
Замена
Петр Троховски
Маркус Берг
77'
Желтая карточка
Томас Ринкон
ГОЛ! 2:3
Миливойе Новакович
75'
Желтая карточка
Юссеф Мохамад
70'
Желтая карточка
Пети
59'
55'
Желтая карточка
Давид Яролим
50'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:3
Младен Петрич
36'
ГОЛ! 1:2
Младен Петрич
ГОЛ! 1:1
Юссеф Мохамад
31'
2'
ГОЛ! 0:1
Марсель Янсен

Прошлые матчи

20.01.2018 20 янв. 2018 сб 20:30
Гамбург
0 : 2
Кельн
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 20:30
Гамбург
0
Кельн
2
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 21:30
Кельн
1 : 3
Гамбург
25.08.2017 25 авг. 2017 пт 21:30
Кельн
1
Гамбург
3
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
Гамбург
2 : 1
Кельн
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:30
Гамбург
2
Кельн
1
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 20:30
Гамбург
2 : 0
Кельн
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 20:30
Гамбург
2
Кельн
0
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:30
Кельн
3 : 0
Гамбург
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:30
Кельн
3
Гамбург
0
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:30
Гамбург
1 : 1
Кельн
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 17:30
Гамбург
1
Кельн
1
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 16:30
Кельн
2 : 1
Гамбург
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 16:30
Кельн
2
Гамбург
1
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Гамбург
0 : 2
Кельн
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 17:30
Гамбург
0
Кельн
2
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Кельн
0 : 0
Гамбург
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Кельн
0
Гамбург
0
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 21:00
Гамбург
2 : 1
Кельн
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 21:00
Гамбург
2
Кельн
1
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:30
Кельн
0 : 1
Гамбург
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:30
Кельн
0
Гамбург
1
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:30
Гамбург
3 : 4
Кельн
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 16:30
Гамбург
3
Кельн
4
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Гамбург
6 : 2
Кельн
19.03.2011 19 марта 2011 сб 17:30
Гамбург
6
Кельн
2
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
Кельн
3 : 2
Гамбург
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
Кельн
3
Гамбург
2
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 17:30
Кельн
3 : 3
Гамбург
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 17:30
Кельн
3
Гамбург
3
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:30
Гамбург
3 : 1
Кельн
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:30
Гамбург
3
Кельн
1
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Гамбург
0 : 1
Кельн
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Гамбург
0
Кельн
1
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Кельн
1 : 2
Гамбург
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 19:00
Кельн
1
Гамбург
2

Новости

«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
вчера, 17:30
Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
#Кубок Германии
14 сентября 2020, 23:35
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа 2020, 19:35
Фанат «Боруссии» М проиграл 500 евро, когда специально не сказал название «Кельна»
1
#Боруссия М
29 июля 2020, 16:00
1
Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая 2020, 01:01
# Новости матча
Холанд забил 25 голов в первых 25 матчах в Бундеслиге – это рекорд
10 января, 10:59
У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября 2020, 15:40
Подравшийся с фанатом игрок «Гамбурга» дисквалифицирован на несколько матчей
18 сентября 2020, 16:22
«Реал» – самый дорогой футбольный бренд
30 июля 2020, 10:17
Дэвис из «Баварии» стал лучшим новичком Бундеслиги
20 июня 2020, 16:01
Форвард «Кельна» Ут бил пенальти во всех турах после рестарта. Забил только один
27 мая 2020, 23:22
В «Кельне» три человека заразились коронавирусом
01 мая 2020, 22:43
The Bell: «Динамо» заплатило агентам за Рауша больше 80% от суммы сделки
17 июня 2019, 17:07