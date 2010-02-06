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События
Матч окончен 3:3
90'
Замена
90'
Замена
Замена
90'
Замена
89'
ГОЛ! 3:3
88'
80'
Замена
77'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:3
75'
Желтая карточка
70'
Желтая карточка
59'
55'
Желтая карточка
50'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:3
36'
ГОЛ! 1:2
ГОЛ! 1:1
31'
2'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
14 сентября 2020, 23:35
29 июля 2020, 16:00
1
19 мая 2020, 01:01
10 января, 10:59
01 ноября 2020, 15:40
18 сентября 2020, 16:22
30 июля 2020, 10:17
20 июня 2020, 16:01
01 мая 2020, 22:43
17 июня 2019, 17:07