Матч завершен
Кельн
Кельн
0:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Герреро 88
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
12 февр. 2012, 19:30 МСК
12.02.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
46
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
52
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Пешко
Славомир Пешко
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
81
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Андрезиньо
Андрезиньо
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Роши
Одисе Роши
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Качар
Гойко Качар
59
0
Сала
Джакопо Сала
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
88'
88'
90
0
Петрич
Младен Петрич
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сон
Хын-Мин Сон