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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Роши 72
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
5 февр. 2012, 19:30 МСК
5.02.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
90
0
Родней
Родней
90
0
Яхья
Антар Яхья
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Шехтер
Итай Шехтер
90
0
Вагнер
Сандро Вагнер
90
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
90
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Йессен
Леон Йессен
0
Абель
Матиас Абель
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Фортунис
Константинос Фортунис
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Сверчок
Якуб Сверчок
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
МакКенна
Кевин МакКенна
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Пешко
Славомир Пешко
70
0
Ланиг
Мартин Ланиг
70
0
Яяло
Мато Яяло
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
88
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
Андрезиньо
Андрезиньо
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Роши
Одисе Роши
72'
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак