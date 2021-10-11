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Отбор ЧМ. Европа
Исландия VS Лихтенштейн
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Исландия - Лихтенштейн: 11 октября 2021 смотреть онлайн
Исландия
-:-
Исландия - Лихтенштейн: 11 октября 2021 смотреть онлайн
Лихтенштейн
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур
Отбор ЧМ. Европа,
8 тур
11 окт. 2021, 21:45 МСК
11.10.2021, 21:45 МСК
понедельник
Cтадион Лаугардалсвеллур
Лаугардалсвеллур
Рейкьявик
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Исландия
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
14
Арнасон
Кэри Арнасон
18
Магнуссон
Хердур Магнуссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
Запасные
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
3
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
-
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
-
19
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
-
23
Скуласон
Ари Фрейр Скуласон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
-
20
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
-
11
Фридйонссон
Хольмберт Арон Фридйонссон
-
Лихтенштейн
мин
10
Фрик
Ноа Фрик
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
4
Кауфманн
Даниэль Кауфманн
6
Малин
Андреас Малин
3
Гопель
Максимилиан Гопель
23
Хофер
Йенс Хофер
18
Хаслер
Николас Хаслер
8
Зеле
Арон Зеле
14
Мейер
Ливио Мейер
15
Йилдыз
Сейхан Йилдыз
7
Фрик
Яник Фрик
Запасные
21
Оспельт
Юстин Оспельт
-
12
Хоби
Томас Хоби
-
5
Марксер
Александер Марксер
-
20
Вольфингер
Сандро Вольфингер
-
2
Брендле
Даниэль Брендле
-
16
Вольфингер
Фабио Вольфингер
-
17
Фроммельт
Ноа Фроммельт
-
22
Оспельт
Филипп Оспельт
-
Прошлые матчи
17.10.2007
17 окт. 2007
ср
21:00
Лихтенштейн
3 : 0
Исландия
17.10.2007
17 окт. 2007
ср
21:00
Лихтенштейн
3
Исландия
0
02.06.2007
02 июня 2007
сб
21:00
Исландия
1 : 1
Лихтенштейн
02.06.2007
02 июня 2007
сб
21:00
Исландия
1
Лихтенштейн
1
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