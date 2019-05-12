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Химки VS Тамбов
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Химки - Тамбов: 12 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
Корян 15
Корян 68
2:0
Химки - Тамбов: 12 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 36 тур
ФНЛ,
36 тур
Россия
12 мая 2019, 14:00 МСК
12.05.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Химки
мин
-
Ланин
Олег Ланин
90
-
Корян
Аршак Корян
15'
68'
15', 68'
90
События
Матч окончен 2:0
Желтая карточка
Олег Ланин
89'
ГОЛ! 2:0
Аршак Корян
68'
ГОЛ! 1:0
Аршак Корян
15'
Прошлые матчи
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
Тамбов
1
Химки
0
12.05.2019
12 мая 2019
вс
14:00
Химки
2 : 0
Тамбов
12.05.2019
12 мая 2019
вс
14:00
Химки
2
Тамбов
0
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
18:30
Тамбов
3 : 0
Химки
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
18:30
Тамбов
3
Химки
0
11.04.2018
11 апр. 2018
ср
18:30
Тамбов
2 : 0
Химки
11.04.2018
11 апр. 2018
ср
18:30
Тамбов
2
Химки
0
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 1
Тамбов
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Химки
1
Тамбов
1
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0
Химки
1
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Химки
0
Тамбов
0
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
#
Новости матча
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
07 марта, 15:48
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35