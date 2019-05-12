Химки - Тамбов: 12 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
Корян 15
Корян 68
2:0

Химки - Тамбов: 12 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
12 мая 2019, 14:00 МСК
12.05.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Химки
мин
-
Ланин
Олег Ланин
90
-
Корян
Аршак Корян
15'
68'
15', 68'
90

События

Матч окончен 2:0
Желтая карточка
Олег Ланин
89'
ГОЛ! 2:0
Аршак Корян
68'
ГОЛ! 1:0
Аршак Корян
15'

Прошлые матчи

18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
Тамбов
1
Химки
0
12.05.2019 12 мая 2019 вс 14:00
Химки
2 : 0
Тамбов
12.05.2019 12 мая 2019 вс 14:00
Химки
2
Тамбов
0
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:30
Тамбов
3 : 0
Химки
24.10.2018 24 окт. 2018 ср 18:30
Тамбов
3
Химки
0
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 18:30
Тамбов
2 : 0
Химки
11.04.2018 11 апр. 2018 ср 18:30
Тамбов
2
Химки
0
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 1
Тамбов
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Химки
1
Тамбов
1
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 13:00
Тамбов
0
Химки
1
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Химки
0
Тамбов
0

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