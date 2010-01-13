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Кубок Испании
Хетафе VS Малага
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Хетафе - Малага: 13 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
5:1
Первый матч 1:2
Хетафе - Малага: 13 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Малага
Малага
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
13 янв. 2010, 23:55 МСК
13.01.2010, 23:55 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
22
Суарес
Дамиан Суарес
4
Кабако
Эрик Кабако
17
Оливера
Матиас Оливера
6
Чема
Чема
12
Ньом
Аллан Ньом
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
19
Молина
Хорхе Молина
7
Мата
Хайме Мата
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
25
Кенеди
Роберт Кенеди
-
5
Этебо
Одженекаро Этебо
-
28
Пулоло
Флоран Пулоло
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Ндиайе
Амат Ндиайе
-
26
Дуро
Уго Дуро
-
Малага
мин
13
Прието
Андрес Прието
4
Эрнандес
Луис Эрнандес
3
Гонсалес
Диего Гонсалес
25
Ласен
Мехди Ласен
20
Кеко
Кеко
7
Итурра
Мануэль Итурра
22
Лестьенн
Максим Лестьенн
24
Ролан
Диего Ролан
17
Саксесс
Исаак Саксесс
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Роберто
Роберто
-
21
Саму
Саму
-
19
Буэно
Альберто Буэно
-
12
Идейе
Браун Идейе
-
События
Матч окончен 5:1
Прошлые матчи
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Малага
0 : 1
Хетафе
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Малага
0
Хетафе
1
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
1 : 0
Малага
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
1
Малага
0
05.02.2016
05 февр. 2016
пт
22:30
Малага
3 : 0
Хетафе
05.02.2016
05 февр. 2016
пт
22:30
Малага
3
Хетафе
0
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
Хетафе
1
Малага
0
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
Малага
3 : 2
Хетафе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
Малага
3
Хетафе
2
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
13:00
Хетафе
1 : 0
Малага
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
13:00
Хетафе
1
Малага
0
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
Хетафе
1 : 0
Малага
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:00
Хетафе
1
Малага
0
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
-:-
Малага
1 : 0
Хетафе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
-:-
Малага
1
Хетафе
0
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
18:00
Малага
2 : 1
Хетафе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
18:00
Малага
2
Хетафе
1
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Хетафе
1 : 0
Малага
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Хетафе
1
Малага
0
03.03.2012
03 марта 2012
сб
20:00
Хетафе
1 : 3
Малага
03.03.2012
03 марта 2012
сб
20:00
Хетафе
1
Малага
3
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:59
Малага
2 : 2
Хетафе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:59
Малага
2
Хетафе
2
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:59
Хетафе
0 : 1
Малага
13.12.2011
13 дек. 2011
вт
22:59
Хетафе
0
Малага
1
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
22:59
Малага
3 : 2
Хетафе
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
22:59
Малага
3
Хетафе
2
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Малага
2 : 2
Хетафе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Малага
2
Хетафе
2
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:00
Хетафе
0 : 2
Малага
23.09.2010
23 сент. 2010
чт
21:00
Хетафе
0
Малага
2
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Хетафе
2 : 1
Малага
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Хетафе
2
Малага
1
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Хетафе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Малага
1
Хетафе
0
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
23:55
Хетафе
5 : 1
Малага
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
23:55
Хетафе
5
Малага
1
07.01.2010
07 янв. 2010
чт
23:55
Малага
2 : 1
Хетафе
07.01.2010
07 янв. 2010
чт
23:55
Малага
2
Хетафе
1
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