Хетафе - Малага: 13 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
5:1
Первый матч 1:2

Хетафе - Малага: 13 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Малага
Малага
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
13 янв. 2010, 23:55 МСК
13.01.2010, 23:55 МСК
среда
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События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
22
Суарес
Дамиан Суарес
4
Кабако
Эрик Кабако
17
Оливера
Матиас Оливера
6
Чема
Чема
12
Ньом
Аллан Ньом
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
19
Молина
Хорхе Молина
7
Мата
Хайме Мата
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
25
Кенеди
Роберт Кенеди
-
5
Этебо
Одженекаро Этебо
-
28
Пулоло
Флоран Пулоло
-
9
Анхель
Анхель
-
23
Джейсон
Джейсон
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Ндиайе
Амат Ндиайе
-
26
Дуро
Уго Дуро
-
Малага
мин
13
Прието
Андрес Прието
4
Эрнандес
Луис Эрнандес
3
Гонсалес
Диего Гонсалес
25
Ласен
Мехди Ласен
20
Кеко
Кеко
7
Итурра
Мануэль Итурра
22
Лестьенн
Максим Лестьенн
24
Ролан
Диего Ролан
17
Саксесс
Исаак Саксесс
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Роберто
Роберто
-
21
Саму
Саму
-
19
Буэно
Альберто Буэно
-
12
Идейе
Браун Идейе
-

События

Матч окончен 5:1

Прошлые матчи

19.05.2018 19 мая 2018 сб 19:30
Малага
0 : 1
Хетафе
19.05.2018 19 мая 2018 сб 19:30
Малага
0
Хетафе
1
12.01.2018 12 янв. 2018 пт 23:00
Хетафе
1 : 0
Малага
12.01.2018 12 янв. 2018 пт 23:00
Хетафе
1
Малага
0
05.02.2016 05 февр. 2016 пт 22:30
Малага
3 : 0
Хетафе
05.02.2016 05 февр. 2016 пт 22:30
Малага
3
Хетафе
0
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Хетафе
1
Малага
0
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 23:59
Малага
3 : 2
Хетафе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 23:59
Малага
3
Хетафе
2
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 13:00
Хетафе
1 : 0
Малага
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 13:00
Хетафе
1
Малага
0
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
Хетафе
1 : 0
Малага
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:00
Хетафе
1
Малага
0
15.12.2013 15 дек. 2013 вс -:-
Малага
1 : 0
Хетафе
15.12.2013 15 дек. 2013 вс -:-
Малага
1
Хетафе
0
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 18:00
Малага
2 : 1
Хетафе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 18:00
Малага
2
Хетафе
1
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
Хетафе
1 : 0
Малага
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
Хетафе
1
Малага
0
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:00
Хетафе
1 : 3
Малага
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:00
Хетафе
1
Малага
3
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
Малага
2 : 2
Хетафе
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
Малага
2
Хетафе
2
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:59
Хетафе
0 : 1
Малага
13.12.2011 13 дек. 2011 вт 22:59
Хетафе
0
Малага
1
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 22:59
Малага
3 : 2
Хетафе
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 22:59
Малага
3
Хетафе
2
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Малага
2 : 2
Хетафе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Малага
2
Хетафе
2
23.09.2010 23 сент. 2010 чт 21:00
Хетафе
0 : 2
Малага
23.09.2010 23 сент. 2010 чт 21:00
Хетафе
0
Малага
2
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Хетафе
2 : 1
Малага
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Хетафе
2
Малага
1
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Малага
1 : 0
Хетафе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Малага
1
Хетафе
0
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 23:55
Хетафе
5 : 1
Малага
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 23:55
Хетафе
5
Малага
1
07.01.2010 07 янв. 2010 чт 23:55
Малага
2 : 1
Хетафе
07.01.2010 07 янв. 2010 чт 23:55
Малага
2
Хетафе
1

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