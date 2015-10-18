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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Родригес 3
Сарабия 11
Щепович 86
Щепович 90
4:0
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
18 окт. 2015, 19:15 МСК
18.10.2015, 19:15 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
2
Алексис
Алексис
90
19
Суарес
Дамиан Суарес
90
5
Вергини
Сантьяго Вергини
90
22
Родригес
Хуан Родригес
90
8
Ласен
Мехди Ласен
90
14
Леон
Педро Леон
70
10
Сарабия
Пабло Сарабия
11'
11'
85
18
Родригес
Виктор Родригес
3'
3'
90
9
Васкес
Альваро Васкес
78
Запасные
1
Медьери
Балаж Медьери
6
Кала
Кала
27
Вигарай
Карлос Вигарай
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
21
Гомес
Мойзес Гомес
12
Щепович
Стефан Щепович
86', 90'
32
Буэндия
Эмилиано Буэндия
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
19
Кулио
Хуан Кулио
90
7
Алеман
Наусет Алеман
68
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
46
20
Виера
Хонатан Виера
90
15
Меса
Роке Меса
90
10
Араухо
Серхио Араухо
81
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
14
Эрнан
Эрнан
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе