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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Батльес 45
1:3
Матч завершен
Бордо
Бордо
Гуффран 53
Шамах 56
Кавенаги 83
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
20 янв. 2010, 21:00 МСК
20.01.2010, 21:00 МСК
среда
Энтони Готье
Энтони Готье
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
59
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
45'
45'
73
0
Жуан
Джимми Жуан
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
78
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Раве
Йорик Раве
0
Тадич
Йосип Тадич
Бордо
мин
0
Раме
Ульрих Раме
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Сане
Людовик Сане
71
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Жуссие
Жуссие
78
0
Шамах
Маруан Шамах
56'
56'
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
53'
53'
82
Запасные
0
Кейта
Абдулайе Кейта
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
0
Плашил
Ярослав Плашил
0
Вендел
Вендел
0
Сертик
Грегори Сертик
0
Белльон
Давид Белльон
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
83'