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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Гуффран 18
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
12 сент. 2009, 22:00 МСК
12.09.2009, 22:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Вендел
Вендел
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
61
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
72
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Шамах
Маруан Шамах
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
18'
18'
82
Запасные
0
Раме
Ульрих Раме
0
Пласенте
Диего Пласенте
0
Энрике
Энрике
0
Фернандо
Фернандо
0
Белльон
Давид Белльон
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
0
Жуссие
Жуссие
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Манфруа
Джимми Манфруа
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
67
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
72
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Тюран
Атила Тюран
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Акрур
Нассим Акрур