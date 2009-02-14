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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Шамах 59
1:1
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Цесар 76
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
14 февр. 2009, 21:00 МСК
14.02.2009, 21:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
0
Раме
Ульрих Раме
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Вендел
Вендел
90
0
Диарра
Алу Диарра
81
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Жуссие
Жуссие
90
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
71
0
Шамах
Маруан Шамах
59'
59'
90
Запасные
0
Валверде
Матье Валверде
0
Пласенте
Диего Пласенте
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
0
Дюкасс
Пьер Дюкасс
0
Траоре
Абду Траоре
0
Гуффран
Йоан Гуффран
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
67
0
Витакич
Миливое Витакич
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
76'
76'
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
61
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Батльес
Лоран Батльес
87
0
Гранден
Эллиот Гранден
90
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Флашез
Максанс Флашез
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Маке
Лоран Маке
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Акрур
Нассим Акрур