Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
20 сент. 2008, 20:00 МСК
20.09.2008, 20:00 МСК
суббота
Дамьен Леденту
Дамьен Леденту
Главный Судья
Составы