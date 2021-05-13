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Евро-2020
Легкая атлетика
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Кубок Франции
ГФА 74 VS Монако
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ГФА 74 - Монако: 13 мая 2021 смотреть онлайн
ГФА 74
Румилли
-:-
ГФА 74 - Монако: 13 мая 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
Кубок Франции, 1/2 финала
Кубок Франции,
1/2 финала
Франция
13 мая 2021, 22:15 МСК
13.05.2021, 22:15 МСК
четверг
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ГФА 74
мин
5
D. Leveque
D. Leveque
1
Dan Delaunay
Dan Delaunay
2
Houssame Boinali
Houssame Boinali
4
Jean-Manuel Ribeiro
Jean-Manuel Ribeiro
3
Ousmane Diaby
Ousmane Diaby
7
Jocelyn Gay
Jocelyn Gay
6
Alexis Peuget
Alexis Peuget
8
Mathieu Guillaud
Mathieu Guillaud
11
Joris Cottin
Joris Cottin
10
Armel Liongo
Armel Liongo
9
Ashley Moke Njedi
Ashley Moke Njedi
Запасные
12
Loan Bouchet
Loan Bouchet
-
16
Ferhat Yuce
Ferhat Yuce
-
19
Pierre Louis Listner
Pierre Louis Listner
-
17
Oussama Fahmani
Oussama Fahmani
-
20
Nikola Volic
Nikola Volic
-
13
Haniel Compaoré
Haniel Compaoré
-
15
Arthur Bozon
Arthur Bozon
-
18
Quentin Hocini
Quentin Hocini
-
14
Stéphane Viglierchio
Stéphane Viglierchio
-
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
20
Дисаси
Аксель Дисаси
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
26
Агилар
Рубен Агилар
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
10
Йоветич
Стеван Йоветич
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
13
Геббельс
Виллем Геббельс
-
35
Флорентину
Флорентину
-
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
19
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
Тренерский состав
Нико Ковач
Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
Звезда «Монако» поселил в отели 80 бездомных рабочих с фруктовых плантаций
#Кейта Бальде
18 июня 2020, 13:16
Франция не доиграет сезон. Чтобы распределить места, таблицу разделили и пересчитали
#Лига 1
30 апреля 2020, 19:00
Футбольные школы Головина до сих пор не получили выплаты за трансфер в «Монако». Они даже не знали, что так можно
#Александр Головин
11 февраля 2020, 21:18
#
Новости матча
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09