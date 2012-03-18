Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Штиндль 19
Шлаудрафф 61
Диуф 67
Диуф 83
4:1
Матч завершен
Кельн
Кельн
Пеццони 43
Бундеслига, 26 тур

Бундеслига,

26 тур

Германия
18 марта 2012, 19:30 МСК
18.03.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
62
0
Штиндль
Ларс Штиндль
19'
19'
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
61'
61'
78
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
46
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
67', 83'
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Серену
Энрике Серену
73
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
73
0
Пеццони
Кевин Пеццони
43'
43'
77
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
90
0
Ишак
Микаэль Ишак
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
0
Андрезиньо
Андрезиньо
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Роши
Одисе Роши
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се