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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Грининг 74
1:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
3 февр. 2010, 23:00 МСК
3.02.2010, 23:00 МСК
среда
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Келли
Стефен Келли
55
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
74'
74'
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Замора
Бобби Замора
78
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
70
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Стоор
Фредрик Стоор
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Эльм
Давид Эльм
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Басинас
Ангелос Басинас
82
0
Йебда
Хассан Йебда
90
0
Диндан
Аруна Диндан
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
62
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Роша
Рикарду Роша
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Вебер
Данни Вебер