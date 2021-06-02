Франция - Уэльс: 02 июня 2021 смотреть онлайн

Франция
-:-

Франция - Уэльс: 02 июня 2021 смотреть онлайн

Уэльс
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
2 июня 2021, 22:05 МСК
2.06.2021, 22:05 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
4
Варан
Рафаэль Варан
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
15
Коман
Кингсли Коман
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
8
Лемар
Тома Лемар
7
Гризманн
Антуан Гризманн
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
Запасные
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
16
Манданда
Стив Манданда
-
19
Динь
Люка Динь
-
18
Зума
Курт Зума
-
12
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
3
Менди
Ферлан Менди
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
13
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
-
9
Жиру
Оливье Жиру
-
22
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
11
Дембеле
Усман Дембеле
-
Тренерский состав
Дидье Дешам
Уэльс
мин
12
Уорд
Дэнни Уорд
18
Моррел
Джо Моррел
15
Ампаду
Итан Ампаду
22
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
4
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
3
Уильямс
Неко Уильямс
20
Джеймс
Даниэль Джеймс
10
Уилсон
Харри Уилсон
8
Уильямс
Джонатан Уильямс
11
Бэйл
Гарет Бэйл
Запасные
1
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
-
21
Дэвис
Адам Дэвис
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
5
Кабанго
Бен Кабанго
-
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
-
18
Шихан
Джош Шихан
-
13
Мур
Киффер Мур
-
23
Левитт
Дилан Левитт
-
7
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Джонсон
Бреннан Джонсон
-
Тренерский состав
Райан Гиггз

Новости

Возвращение Бензема – это тревожно. Он никогда не пел гимн, давно не играл в схеме с двумя форвардами, а в команде будет ветераном
#Карим Бензема
18 мая, 23:35
Бензема 5 лет не мог вернуться в сборную. Ссорился с главой федерации, обвинял Дешама в связи с расистами, против был даже Макрон
#Карим Бензема
18 мая, 21:35
Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс полгода играл матчи без него – и уволил перед Евро
#Райан Гиггз
23 апреля, 21:58
Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро
#Евро-2020
19 апреля, 22:03
Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
#Матье Вальбуэна
31 марта, 21:07
Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил
#Том Кинг
22 января, 16:22
Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
#Франция
16 ноября 2020, 18:40
Матерацци не подонок
#Марко Матерацци
11 июня 2020, 12:15
# Новости матча
🇫🇷 Бензема включен в состав сборной Франции на Евро-2020
18 мая, 21:24
ФИФА разрешила Лапорту сменить сборную перед Евро-2020. Он перейдет из Франции в Испанию
14 мая, 16:12
Уэльс поменял тренера на Евро-2020 из-за дела против Гиггза. Его обвиняют в нападении на двух женщин
23 апреля, 19:43
Гризманн проводит за Францию 45-й матч подряд – это рекорд сборной
28 марта, 16:49
Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы и снялась с чемпионата мира
24 марта, 16:32
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
26 декабря 2020, 21:48
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10