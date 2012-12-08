Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Калиджиури 15
1:0
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
8 дек. 2012, 17:30 МСК
8.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
76
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
85
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
15'
15'
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
60
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Путило
Антон Путило
0
Геде
Карим Геде
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Дембеле
Гарра Дембеле
0
Сантини
Иван Сантини
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Кляйне
Томас Кляйне
46
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Зиллнер
Роберт Зиллнер
61
0
Нете
Кристофер Нете
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Штибер
Золтан Штибер
77
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Собич
Лассе Собич
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Пецос
Танос Пецос
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Аземи
Илир Аземи