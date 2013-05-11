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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Циммерманн 4
1:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Шмид 69
Крузе 78
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
82
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
84
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
4'
4'
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Пецос
Танос Пецос
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Гайс
Йоханнес Гайс
0
Пледль
Томас Пледль
0
Пак
Юн-Бин Пак
0
Нете
Кристофер Нете
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
46
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
88
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
69'
69'
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
77
0
Крузе
Макс Крузе
78'
78'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Геде
Карим Геде
0
Альбутат
Тим Альбутат
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Сантини
Иван Сантини