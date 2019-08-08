Матч завершен
Сараево
Сараево
1:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Бага 19
Мукам 71
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:45 МСК
8.08.2019, 20:45 МСК
четверг
Составы
БАТЭ
мин
-
Бага
Дмитрий Бага
19'
19'
90
-
Мукам
Ирвин Мукам
71'
71'
90