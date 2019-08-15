Матч завершен
БАТЭ
Борисов
0:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Сараево
Сараево
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
БАТЭ
мин
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
27
Симович
Слободан Симович
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
17
Риос
Алексей Риос
90
94
Мукам
Ирвин Мукам
90
35
Чичкан
Антон Чичкан
90
23
Волков
Захар Волков
90
Запасные
16
Черник
Сергей Черник
7
Березкин
Евгений Березкин
24
Туоминен
Яссе Туоминен
Сараево
мин
6
Лазич
Дарко Лазич
90
26
Сербечич
Бесим Сербечич
90