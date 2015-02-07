Матч завершен
Эвиан
Гайар
0:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
7 февр. 2015, 22:00 МСК
7.02.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы