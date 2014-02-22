Матч завершен
Бордо
Бордо
2:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
22 февр. 2014, 22:00 МСК
22.02.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы