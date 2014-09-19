Матч завершен
Бордо
Бордо
2:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
19 сент. 2014, 21:30 МСК
19.09.2014, 21:30 МСК
пятница
Составы