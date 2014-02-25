Матч завершен
Бордо
Бордо
3:2
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
25 февр. 2014, 20:30 МСК
25.02.2014, 20:30 МСК
вторник
Составы