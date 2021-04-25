Лорьян - Бордо: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Лорьян
Лорьян
-:-

Лорьян - Бордо: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Бордо
Бордо
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Лорьян
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
6
Абержель
Лоран Абержель
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
11
Буагар
Кентен Буагар
15
Лапорт
Жульен Лапорт
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
14
Эрго
Жером Эрго
13
Моффи
Терем Моффи
2
Гравийон
Эндрю Гравийон
8
Чалоба
Трево Чалоба
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
Запасные
16
Бартуше
Тедди Бартуше
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
12
Марво
Сильвен Марво
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
19
Висса
Йоанн Висса
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
34
Malamine Doumbouya
Malamine Doumbouya
-
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
23
Бенито
Лорис Бенито
6
Косиельни
Лоран Косиельни
24
Байссе
Поль Байссе
20
Сабали
Юссуф Сабали
15
Сери
Жан Мишель Сери
26
Башич
Тома Башич
19
Адли
Ясин Адли
28
Уден
Реми Уден
12
де Превилль
Николя де Превилль
18
У-Джо
Хван У-Джо
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
29
Пундж
Максим Пундж
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
21
Бессил
Лоик Бессил
-
27
Лакуа
Том Лакуа
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
31
Траоре
Амаду Траоре
-
36
Мара
Секу Мара
-
33
Issouf Sissokho
Issouf Sissokho
-

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Бордо
2
Лорьян
1
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Лорьян
1
Бордо
1
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 23:00
Бордо
2
Лорьян
1
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Бордо
2
Лорьян
1
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Бордо
3
Лорьян
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
Лорьян
3 : 2
Бордо
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:00
Лорьян
3
Бордо
2
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:00
Лорьян
0 : 0
Бордо
02.05.2015 02 мая 2015 сб 21:00
Лорьян
0
Бордо
0
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 22:00
Бордо
3 : 2
Лорьян
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 22:00
Бордо
3
Лорьян
2
25.02.2014 25 февр. 2014 вт 20:30
Бордо
3 : 2
Лорьян
25.02.2014 25 февр. 2014 вт 20:30
Бордо
3
Лорьян
2
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
Лорьян
3 : 3
Бордо
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
Лорьян
3
Бордо
3
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:00
Бордо
1 : 1
Лорьян
30.03.2013 30 марта 2013 сб 22:00
Бордо
1
Лорьян
1
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:00
Лорьян
0 : 4
Бордо
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:00
Лорьян
0
Бордо
4
13.05.2012 13 мая 2012 вс 22:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
13.05.2012 13 мая 2012 вс 22:00
Бордо
1
Лорьян
0
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Лорьян
1
Бордо
1
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 23:00
Лорьян
5 : 1
Бордо
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 23:00
Лорьян
5
Бордо
1
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 20:00
Бордо
1
Лорьян
0
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 20:00
Лорьян
1
Бордо
0
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
Бордо
4 : 1
Лорьян
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 21:00
Бордо
4
Лорьян
1
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Бордо
1
Лорьян
0
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 20:00
Лорьян
1 : 2
Бордо
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 20:00
Лорьян
1
Бордо
2

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