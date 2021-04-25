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Лига 1
Лорьян VS Бордо
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Лорьян - Бордо: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Лорьян
Лорьян
-:-
Лорьян - Бордо: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Бордо
Бордо
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лорьян
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
6
Абержель
Лоран Абержель
25
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
11
Буагар
Кентен Буагар
15
Лапорт
Жульен Лапорт
10
Ле Фе
Энцо Ле Фе
14
Эрго
Жером Эрго
13
Моффи
Терем Моффи
2
Гравийон
Эндрю Гравийон
8
Чалоба
Трево Чалоба
28
Лорьенте
Арман Лорьенте
Запасные
16
Бартуше
Тедди Бартуше
-
33
Муйоколо
Лорис Муйоколо
-
17
Мендес
Убулан Мендес
-
12
Марво
Сильвен Марво
-
24
Ваджа
Франклин Ваджа
-
29
Амель
Пьер-Ив Амель
-
19
Висса
Йоанн Висса
-
27
Грбич
Адриан Грбич
-
34
Malamine Doumbouya
Malamine Doumbouya
-
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
23
Бенито
Лорис Бенито
6
Косиельни
Лоран Косиельни
24
Байссе
Поль Байссе
20
Сабали
Юссуф Сабали
15
Сери
Жан Мишель Сери
26
Башич
Тома Башич
19
Адли
Ясин Адли
28
Уден
Реми Уден
12
де Превилль
Николя де Превилль
18
У-Джо
Хван У-Джо
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
29
Пундж
Максим Пундж
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
21
Бессил
Лоик Бессил
-
27
Лакуа
Том Лакуа
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
31
Траоре
Амаду Траоре
-
36
Мара
Секу Мара
-
33
Issouf Sissokho
Issouf Sissokho
-
Прошлые матчи
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2
Лорьян
1
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Лорьян
1
Бордо
1
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
23:00
Бордо
2
Лорьян
1
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Бордо
2
Лорьян
1
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Бордо
3
Лорьян
0
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
Лорьян
3 : 2
Бордо
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:00
Лорьян
3
Бордо
2
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:00
Лорьян
0 : 0
Бордо
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:00
Лорьян
0
Бордо
0
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
22:00
Бордо
3 : 2
Лорьян
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
22:00
Бордо
3
Лорьян
2
25.02.2014
25 февр. 2014
вт
20:30
Бордо
3 : 2
Лорьян
25.02.2014
25 февр. 2014
вт
20:30
Бордо
3
Лорьян
2
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Лорьян
3 : 3
Бордо
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Лорьян
3
Бордо
3
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:00
Бордо
1 : 1
Лорьян
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:00
Бордо
1
Лорьян
1
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
19:00
Лорьян
0 : 4
Бордо
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
19:00
Лорьян
0
Бордо
4
13.05.2012
13 мая 2012
вс
22:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
13.05.2012
13 мая 2012
вс
22:00
Бордо
1
Лорьян
0
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
Бордо
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Лорьян
1
Бордо
1
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
Лорьян
5 : 1
Бордо
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
Лорьян
5
Бордо
1
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
20:00
Бордо
1
Лорьян
0
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1
Бордо
0
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Бордо
4 : 1
Лорьян
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Бордо
4
Лорьян
1
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Бордо
1 : 0
Лорьян
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Бордо
1
Лорьян
0
04.10.2008
04 окт. 2008
сб
20:00
Лорьян
1 : 2
Бордо
04.10.2008
04 окт. 2008
сб
20:00
Лорьян
1
Бордо
2
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