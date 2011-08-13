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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Жуффре 82
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Энрике 90
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
13 авг. 2011, 20:00 МСК
13.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
Лорьян
мин
0
Одар
Фабьен Одар
90
0
Бурийон
Грегори Бурийон
90
0
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
0
Педриньу
Педриньу
90
0
Кутадье
Матье Кутадье
90
0
Жуффре
Ян Жуффре
82'
82'
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Мареке
Лукас Мареке
90
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
0
Кверсия
Жюльен Кверсия
76
0
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
56
Запасные
0
Леком
Бенжамин Леком
0
Бака
Максим Бака
0
Коне
Ламин Коне
0
Отре
Матиас Отре
0
Мулумба
Рэми Мулумба
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
0
Китамбала
Линель Китамбала
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Энрике
Энрике
90'
90'
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Жуссие
Жуссие
70
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
84
0
Сертик
Грегори Сертик
90
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
70
Запасные
0
Олимпа
Кевин Олимпа
0
Маранж
Флориан Маранж
0
Шальме
Матье Шальме
0
Траоре
Абду Траоре
0
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
0
Модест
Антони Модест
0
Савье
Анри Савье