Матч завершен
Лорьян
Лорьян
0:4
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
11 нояб. 2012, 19:00 МСК
11.11.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы