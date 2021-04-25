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Серия А
Беневенто VS Удинезе
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Беневенто - Удинезе: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Беневенто
Беневенто
-:-
Беневенто - Удинезе: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
Серия А, 33 тур
Серия А,
33 тур
Италия
25 апр. 2021, 13:30 МСК
25.04.2021, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
14
Бонифази
Кевин Бонифази
50
Бекао
Родриго Бекао
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
16
Молина
Науэль Молина
11
Уолес
Уолес
10
де Пауль
Родриго де Пауль
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
30
Несторовски
Илия Несторовски
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-
Прошлые матчи
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0
Беневенто
2
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Удинезе
1 : 2
Беневенто
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Удинезе
1
Беневенто
2
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Беневенто
3 : 3
Удинезе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Беневенто
3
Удинезе
3
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Беневенто
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
17:00
Удинезе
2
Беневенто
0
Новости
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
Игрок «Беневенто» набил тату воина и посвятил ее перуанским корням. Ошибся: вместо инка на эскизе оказался индеец
#Джанлука Лападула
10 октября 2020, 18:26
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
#
Новости матча
Гайч забил победный мяч в игре с «Ювентусом». Это его второй гол в Италии
21 марта, 18:51
Гайч забил дебютный гол за «Беневенто» первым ударом в створ в Серии А. В ЦСКА за 18 матчей у него столько же мячей
06 марта, 18:12
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
28 февраля, 19:06
«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА
29 января, 21:42
Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
28 января, 11:34
Миранчук дебютировал в старте «Аталанты» в Серии А: 58 минут, 18 пасов, 0 ударов в створ
20 января, 19:01
Миранчук дебютирует в старте «Аталанты» в Серии А
20 января, 16:35
Ливень сорвал матч «Удинезе» и «Аталанты»
06 декабря 2020, 18:11