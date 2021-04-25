Беневенто - Удинезе: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Беневенто
Беневенто
-:-

Беневенто - Удинезе: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 33 тур

Серия А,

33 тур

Италия
25 апр. 2021, 13:30 МСК
25.04.2021, 13:30 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Беневенто
мин
1
Монтипо
Лоренцо Монтипо
18
Фулон
Дам Фулон
13
Туйя
Алессандро Туйя
5
Калдирола
Лука Калдирола
93
Барба
Федерико Барба
16
Импрота
Риккардо Импрота
10
Виола
Бенито Николас Виола
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
29
Ионицэ
Артур Ионицэ
9
Лападула
Джанлука Лападула
7
Гайч
Адольфо Гайч
Запасные
12
Манфредини
Никколо Манфредини
-
22
Лукателли
Игор Лукателли
-
58
Пастина
Кристиан Пастина
-
14
Дабо
Брайан Дабо
-
8
Тельо
Андрес Тельо
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
25
Сау
Марко Сау
-
19
Инсинье
Роберто Инсинье
-
21
Мончини
Габриэле Мончини
-
20
Ди Серио
Джузеппе Ди Серио
-
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
14
Бонифази
Кевин Бонифази
50
Бекао
Родриго Бекао
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
16
Молина
Науэль Молина
11
Уолес
Уолес
10
де Пауль
Родриго де Пауль
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
30
Несторовски
Илия Несторовски
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Удинезе
0
Беневенто
2
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Удинезе
1 : 2
Беневенто
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Удинезе
1
Беневенто
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Беневенто
3 : 3
Удинезе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Беневенто
3
Удинезе
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Беневенто
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Удинезе
2
Беневенто
0

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