Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Стасевич 89
2:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Максимович 50
Твумаси 76
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 21:00 МСК
25.08.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
БАТЭ
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
34
Сороко
Артем Сороко
90
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
89'
89'
90
42
Володько
Максим Володько
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
77
17
Риос
Алексей Риос
90
Запасные
8
Володько
Александр Володько
5
Яблонский
Евгений Яблонский
77
Мозолевский
Дмитрий Мозолевский
Астана
мин
-
Мокин
Александр Мокин
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
50'
50'
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
76'
76'
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
45
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков