Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
Белоруссия
США
Косово
Кения
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Томасов 23
Логвиненко 44
Мар Сигурйонссон 52
3:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2019, 17:00 МСК
22.08.2019, 17:00 МСК
четверг
Составы
Астана
мин
2
Рукавина
Антонио Рукавина
90
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
44'
44'
90
44
Постников
Евгений Постников
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
14
Томасов
Марин Томасов
23'
23'
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
10
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
52'
52'
90
19
Мубеле
Фирмин Мубеле
90
9
Ротариу
Дорин Ротариу
90
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
6
Томашевич
Жарко Томашевич
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
45
Муртазаев
Роман Муртазаев
32
Джанга
Ранхело Джанга
БАТЭ
мин
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
27
Симович
Слободан Симович
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
17
Риос
Алексей Риос
90
94
Мукам
Ирвин Мукам
90
35
Чичкан
Антон Чичкан
90
23
Волков
Захар Волков
90
Запасные
16
Черник
Сергей Черник
7
Березкин
Евгений Березкин
11
Сарока
Антон Сарока
24
Туоминен
Яссе Туоминен