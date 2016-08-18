Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Кабананга 70
2:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
18 авг. 2016, 17:00 МСК
18.08.2016, 17:00 МСК
четверг
Составы
Астана
мин
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
1
Ерич
Ненад Ерич
64
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
70'
70'
90
БАТЭ
мин
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
3
Гайдучик
Виталий Гайдучик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
81
Глеб
Александр Глеб
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
7
Карницкий
Александр Карницкий
90
17
Риос
Алексей Риос
90
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
22
Стасевич
Игорь Стасевич
45
Яблонский
Евгений Яблонский
18
Мозолевский
Дмитрий Мозолевский