Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Стасевич 5
Скавыш 51
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Конрадссен 25
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
24 июля 2019, 20:00 МСК
24.07.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
БАТЭ
мин
-
Скавыш
Максим Скавыш
51'
51'
90
-
Стасевич
Игорь Стасевич
5'
5'
90
Русенборг
мин
-
Конрадссен
Андерс Конрадссен
25'
25'
90