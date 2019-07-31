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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Хелланд 73
Содерлунд 85
2:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
31 июля 2019, 20:00 МСК
31.07.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
85'
85'
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
15
Трондсен
Андерс Трондсен
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
90
Запасные
24
Остбю
Арилд Остбю
10
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
73'
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
5
Денич
Джордже Денич
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
БАТЭ
мин
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
27
Симович
Слободан Симович
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
17
Риос
Алексей Риос
90
24
Туоминен
Яссе Туоминен
90
35
Чичкан
Антон Чичкан
90
23
Волков
Захар Волков
90
Запасные
16
Черник
Сергей Черник
94
Мукам
Ирвин Мукам
7
Березкин
Евгений Березкин