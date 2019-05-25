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Балтика VS Тюмень
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Балтика - Тюмень: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
Тишкин 20
1:1
Балтика - Тюмень: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Балтика
мин
-
Тишкин
Максим Тишкин
20'
20'
90
Тюмень
мин
-
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
События
Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Максим Тишкин
90'
43'
Желтая карточка
Артур Рябокобыленко
ГОЛ! 1:0
Максим Тишкин
20'
Прошлые матчи
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Балтика
1
Тюмень
1
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4
Балтика
1
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Балтика
3 : 1
Тюмень
12.05.2018
12 мая 2018
сб
14:00
Балтика
3
Тюмень
1
08.07.2017
08 июля 2017
сб
15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
08.07.2017
08 июля 2017
сб
15:00
Тюмень
1
Балтика
2
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Тюмень
2
Балтика
2
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
Балтика
1
Тюмень
0
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
Тюмень
1
Балтика
1
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
Балтика
1
Тюмень
1
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3
Балтика
0
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1
Тюмень
1
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
Тюмень
3 : 2
Балтика
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
Тюмень
3
Балтика
2
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Балтика
2 : 0
Тюмень
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Балтика
2
Тюмень
0
01.11.1997
01 нояб. 1997
сб
-:-
Балтика
2 : 0
Тюмень
01.11.1997
01 нояб. 1997
сб
-:-
Балтика
2
Тюмень
0
01.07.1997
01 июля 1997
вт
23:00
Тюмень
0 : 1
Балтика
01.07.1997
01 июля 1997
вт
23:00
Тюмень
0
Балтика
1
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Самые крупные победы в истории чемпионатов России
#РПЛ
20 июня 2020, 01:00
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25