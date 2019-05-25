Балтика - Тюмень: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
Тишкин 20
1:1

Балтика - Тюмень: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
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События
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Составы

Балтика
мин
-
Тишкин
Максим Тишкин
20'
20'
90
Тюмень
мин
-
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90

События

Матч окончен 1:1
Желтая карточка
Максим Тишкин
90'
43'
Желтая карточка
Артур Рябокобыленко
ГОЛ! 1:0
Максим Тишкин
20'

Прошлые матчи

25.05.2019 25 мая 2019 сб 15:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.05.2019 25 мая 2019 сб 15:00
Балтика
1
Тюмень
1
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Тюмень
4
Балтика
1
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Балтика
3 : 1
Тюмень
12.05.2018 12 мая 2018 сб 14:00
Балтика
3
Тюмень
1
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
Тюмень
1
Балтика
2
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 15:00
Тюмень
2
Балтика
2
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
Балтика
1 : 0
Тюмень
16.07.2016 16 июля 2016 сб 19:00
Балтика
1
Тюмень
0
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016 21 апр. 2016 чт 17:00
Тюмень
1
Балтика
1
27.07.2015 27 июля 2015 пн 21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015 27 июля 2015 пн 21:00
Балтика
1
Тюмень
1
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Тюмень
3
Балтика
0
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1
Тюмень
1
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
Тюмень
3 : 2
Балтика
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
Тюмень
3
Балтика
2
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Балтика
2 : 0
Тюмень
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Балтика
2
Тюмень
0
01.11.1997 01 нояб. 1997 сб -:-
Балтика
2 : 0
Тюмень
01.11.1997 01 нояб. 1997 сб -:-
Балтика
2
Тюмень
0
01.07.1997 01 июля 1997 вт 23:00
Тюмень
0 : 1
Балтика
01.07.1997 01 июля 1997 вт 23:00
Тюмень
0
Балтика
1

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