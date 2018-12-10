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Примера
Атлетик VS Жирона
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Атлетик - Жирона: 10 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:0
Атлетик - Жирона: 10 декабря 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Жирона
Жирона
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
10 дек. 2018, 23:00 МСК
10.12.2018, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Жирона
мин
1
Хуан Карлос
Хуан Карлос
4
Рамальо
Хонас Рамальо
5
Алкала
Педро Алкала
22
Санчес
Хосабед Санчес
6
Гранель
Алекс Гранель
25
Брэндон
Брэндон
21
Гальяр
Алекс Гальяр
Запасные
31
Мартинес
Карлос Мартинес
-
3
Мохика
Йохан Мохика
-
15
Хуанпе
Хуанпе
-
10
Гарсия
Борха Гарсия
-
24
Гумбау
Жерар Гумбау
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
29.03.2019
29 марта 2019
пт
23:00
Жирона
1 : 2
Атлетик
29.03.2019
29 марта 2019
пт
23:00
Жирона
1
Атлетик
2
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
23:00
Атлетик
1 : 0
Жирона
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
23:00
Атлетик
1
Жирона
0
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
20:30
Жирона
2 : 0
Атлетик
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
20:30
Жирона
2
Атлетик
0
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
17:15
Атлетик
2 : 0
Жирона
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
17:15
Атлетик
2
Жирона
0
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