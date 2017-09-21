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Кубок России
Арарат-Армения VS СКА-Хабаровск
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Арарат-Армения - СКА-Хабаровск: 21 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
Земченков 49
1:2
Арарат-Армения - СКА-Хабаровск: 21 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Казанков 67
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
Россия
21 сент. 2017, 19:00 МСК
21.09.2017, 19:00 МСК
четверг
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Арарат-Армения
мин
-
Земченков
Виктор Земченков
49'
49'
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
СКА-Хабаровск
мин
-
Казанков
Максим Казанков
67'
67'
90
События
Матч окончен 1:2
67'
ГОЛ! 1:1
Максим Казанков
Желтая карточка
Егор Тараканов
64'
ГОЛ! 1:0
Виктор Земченков
49'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Новости
Триллер в ФНЛ: «Енисей» вел 3:1 с двумя красными (второй матч подряд!) – и проиграл 3:4, трижды пропустив в конце
#ФНЛ
21 августа 2021, 12:25
Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
#Дарко Йевтич
04 ноября 2020, 11:33
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
#ФНЛ
11 сентября 2020, 01:25
Дегтярев стал главой попечительского совета «Амура». Ранее клуб агитировал за поправки и отговаривал от митингов за Фургала
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02 сентября 2020, 18:13
В кубковом матче в Хабаровске пробили 20 пенальти. Вратарь «СКА» отбил три (один от кипера) и забил решающий гол
#Владимир Сугробов
26 августа 2020, 20:01
«СКА-Хабаровск» подписал японца – тот поиграл в восьми странах и сразу заговорил по-русски
#ФНЛ
28 августа 2019, 20:09
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
Сейчас есть три «Арарата». Быстрая шпаргалка, как разобраться
#Арарат
30 июля 2019, 14:30
#
Новости матча
«СКА-Хабаровск» забил победный гол на 92-й минуте матча. В тот момент клуб играл вдевятером
29 августа 2021, 10:46
«Енисей» хочет аннулировать матч, в котором вел 3:1 к 84-й минуте, но проиграл. Об этом сказал их директор
21 августа 2021, 16:05
ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Рондон дебютировал, Ахметов забил
21 февраля 2021, 16:23
«Динамо» – «Спартак», «Зенит» – «Арсенал» и другие пары 1/8 финала Кубка России
10 ноября 2020, 15:42
УЕФА перенес матч Лиги Европы из Армении на Кипр
29 сентября 2020, 19:06
🇦🇲 «Арарат-Армения» и «Ной» за месяц сыграли между собой три титульных матча в трех разных турнирах
10 августа 2020, 13:02
«СКА-Хабаровск» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала из-за коронавируса
16 июля 2020, 11:41
Приятель Неймара играет в Хабаровске. Он уже прошел через лиги Таиланда, Вьетнама и Малайзии
26 июля 2019, 17:14
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22