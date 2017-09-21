Арарат-Армения - СКА-Хабаровск: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
Земченков 49
1:2

Арарат-Армения - СКА-Хабаровск: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Казанков 67
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

Россия
21 сент. 2017, 19:00 МСК
21.09.2017, 19:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 1:2
67'
ГОЛ! 1:1
Максим Казанков
Желтая карточка
Егор Тараканов
64'
ГОЛ! 1:0
Виктор Земченков
49'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

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