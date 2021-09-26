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Райо Вальекано VS Кадис
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Райо Вальекано - Кадис: 26 сентября 2021 смотреть онлайн
Райо Вальекано
Мадрид
-:-
Райо Вальекано - Кадис: 26 сентября 2021 смотреть онлайн
Кадис
Кадис
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
26 сент. 2021, -:- МСК
26.09.2021, -:- МСК
воскресенье
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Райо Вальекано
мин
-
M. Suarez
M. Suarez
-
Óscar Trejo
Óscar Trejo
-
Santi Comesaña
Santi Comesaña
-
Fran García
Fran García
Главный тренер
Пако Хемес
Кадис
мин
13
Жиль
Давид Жиль
19
Алкала
Педро Алкала
3
Фали
Фали
15
Акапо
Карлос Акапо
20
Карселен
Исаак Карселен
20
Карселен
Исаак Карселен
10
Переа
Альберто Переа
6
Хосе Мари
Хосе Мари
2
Йонссон
Йенс Йонссон
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
18
Негредо
Альваро Негредо
Запасные
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
-
26
Флере
Хуан Флере
-
4
Мауро
Маркос Мауро
-
37
Мартин
Алекс Мартин
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
-
38
Бастида
Альваро Бастида
-
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
29
Диарра
Мамади Диарра
-
31
Карраско
Кике Карраско
-
Главный тренер
Альваро Сервера
Новости
Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают
#Муктар Диакаби
05 апреля, 16:05
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
#
Новости матча
Примера не нашла доказательств проявления расизма со стороны футболиста «Кадиса» в адрес Диакаби из «Валенсии»
09 апреля, 15:23
«Валенсия» ушла с поля из-за расизма в матче Примеры. Команду вернул пострадавший игрок
04 апреля, 20:54
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47