Райо Вальекано - Кадис: 26 сентября 2021 смотреть онлайн

Райо Вальекано
Мадрид
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Райо Вальекано - Кадис: 26 сентября 2021 смотреть онлайн

Кадис
Кадис
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
26 сент. 2021, -:- МСК
26.09.2021, -:- МСК
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Новости

Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают
#Муктар Диакаби
05 апреля, 16:05
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
# Новости матча
Примера не нашла доказательств проявления расизма со стороны футболиста «Кадиса» в адрес Диакаби из «Валенсии»
09 апреля, 15:23
«Валенсия» ушла с поля из-за расизма в матче Примеры. Команду вернул пострадавший игрок
04 апреля, 20:54
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47