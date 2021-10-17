Райо Вальекано - Эльче: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Райо Вальекано
Мадрид
-:-

Райо Вальекано - Эльче: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Эльче
Эльче
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

17.01.2021 17 янв. 2021 вс 0:01
Райо Вальекано
2 : 0
Эльче
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 0:01
Райо Вальекано
2
Эльче
0
09.02.2015 09 февр. 2015 пн 22:45
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
09.02.2015 09 февр. 2015 пн 22:45
Эльче
2
Райо Вальекано
0
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 13:00
Райо Вальекано
2 : 3
Эльче
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 13:00
Райо Вальекано
2
Эльче
3
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
Эльче
2
Райо Вальекано
0
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 21:00
Райо Вальекано
3 : 0
Эльче
19.08.2013 19 авг. 2013 пн 21:00
Райо Вальекано
3
Эльче
0