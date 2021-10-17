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Примера
Райо Вальекано VS Эльче
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Райо Вальекано - Эльче: 17 октября 2021 смотреть онлайн
Райо Вальекано
Мадрид
-:-
Райо Вальекано - Эльче: 17 октября 2021 смотреть онлайн
Эльче
Эльче
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
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Райо Вальекано
мин
-
M. Suarez
M. Suarez
-
Óscar Trejo
Óscar Trejo
-
Santi Comesaña
Santi Comesaña
-
Fran García
Fran García
Главный тренер
Пако Хемес
Эльче
мин
1
Газзанига
Пауло Газзанига
12
Кальво
Дани Кальво
5
Верду
Гонсало Верду
19
Барраган
Антонио Барраган
20
Пьятти
Пабло Пьятти
16
Фидель
Фидель
10
Милла
Пере Милла
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
14
Гути
Рауль Гути
17
Хосан
Хосан
9
Бойе
Лукас Бойе
Запасные
13
Бадия
Эдгар Бадия
-
25
Мохика
Йохан Мохика
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
24
Хосема
Хосема
-
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
-
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
-
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
4
Марконе
Иван Марконе
-
7
Нино
Нино
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
-
11
Моренте
Тете Моренте
-
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Прошлые матчи
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
0:01
Райо Вальекано
2 : 0
Эльче
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
0:01
Райо Вальекано
2
Эльче
0
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
09.02.2015
09 февр. 2015
пн
22:45
Эльче
2
Райо Вальекано
0
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
13:00
Райо Вальекано
2 : 3
Эльче
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
13:00
Райо Вальекано
2
Эльче
3
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
Эльче
2
Райо Вальекано
0
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
21:00
Райо Вальекано
3 : 0
Эльче
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
21:00
Райо Вальекано
3
Эльче
0