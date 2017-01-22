Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Мчедлидзе 82
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
22 янв. 2017, 17:00 МСК
22.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
56
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
72
33
Крунич
Раде Крунич
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
78
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
82'
82'
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
27
Тиам
Маме Тиам
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
Удинезе
мин
14
Янкто
Якуб Янкто
85
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
63
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
55
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
20
Лоди
Франческо Лоди
26
Кумс
Свен Кумс
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица